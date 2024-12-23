سعر Ugly Dog (UGLYDOG)
سعر Ugly Dog (UGLYDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00192856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر UGLYDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ugly Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.08K
- تغيير سعر Ugly Dog خلال اليوم هو -8.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ -0.000187502849979747 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ +0.0028286754 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000187502849979747
|-8.86%
|30 يوم
|$ +0.0028286754
|+146.67%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ugly Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-8.86%
-25.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.
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