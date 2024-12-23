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سعر Ugly Dog (UGLYDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00192856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر UGLYDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ugly Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.08K - تغيير سعر Ugly Dog خلال اليوم هو -8.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Ugly Dog (UGLYDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ -0.000187502849979747 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ +0.0028286754 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ugly Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000187502849979747 -8.86% 30 يوم $ +0.0028286754 +146.67% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ugly Dog (UGLYDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ugly Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00192157$ 0.00192157 $ 0.00192157 24 ساعة مرتفع $ 0.00213672$ 0.00213672 $ 0.00213672 عالية طوال الوقت $ 0.00370586$ 0.00370586 $ 0.00370586 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -8.86% تغير السعر (7 أيام) -25.94%

معلومات سوق Ugly Dog (UGLYDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: