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سعر UFORIKA (FORA) المباشر لليوم هو USD 0.00008773 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.94K . يتم تحديث سعر FORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UFORIKA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44K - تغيير سعر UFORIKA خلال اليوم هو -20.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 877.02M

أداء سعر UFORIKA (FORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ -0.0000448004 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ -0.0000438099 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ -0.00011918841259187326 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.82% 30 يوم $ -0.0000448004 -51.06% 60 يوم $ -0.0000438099 -49.93% 90 يوم $ -0.00011918841259187326 -57.60%

تحليل سعر UFORIKA (FORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UFORIKA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008099$ 0.00008099 $ 0.00008099 24 ساعة مرتفع $ 0.00011105$ 0.00011105 $ 0.00011105 عالية طوال الوقت $ 0.01460309$ 0.01460309 $ 0.01460309 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -20.82% تغير السعر (7 أيام) -38.93%

معلومات سوق UFORIKA (FORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: