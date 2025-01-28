سعر UFORIKA (FORA)
سعر UFORIKA (FORA) المباشر لليوم هو USD 0.00008773. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.94K. يتم تحديث سعر FORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UFORIKA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.44K
- تغيير سعر UFORIKA خلال اليوم هو -20.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 877.02M
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خلال اليوم، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ -0.0000448004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ -0.0000438099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UFORIKA مقابل USD هو $ -0.00011918841259187326 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.82%
|30 يوم
|$ -0.0000448004
|-51.06%
|60 يوم
|$ -0.0000438099
|-49.93%
|90 يوم
|$ -0.00011918841259187326
|-57.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UFORIKA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-20.82%
-38.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.0000833435
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$0.00008773
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RM0.0003851347
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₺0.0031363475
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¥0.0136735978
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₹0.0075895223
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R$0.0005167297
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C$0.0001263312
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