سعر UFO Disclosure اليوم

السعر المباشر لمشروع UFO Disclosure (UFO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UFO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UFO.

يحتل UFO Disclosure حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,183، مع عرض متداول قدره 1000.00M UFO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UFO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00204204، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UFO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UFO Disclosure (UFO)

القيمة السوقية $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,103.677744 999,997,103.677744 999,997,103.677744

القيمة السوقية الحالية لـ UFO Disclosure هي $ 24.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFO يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997103.677744. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.18K.