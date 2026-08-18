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سعر UFO Disclosure المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ UFO هي 24,183 USD. تابع تحديثات أسعار UFO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر UFO Disclosure المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ UFO هي 24,183 USD. تابع تحديثات أسعار UFO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر UFO

ما هو UFO

الموقع الرسمي لـ UFO

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سعر UFO Disclosure (UFO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 UFO إلى USD:

$0.00002418
$0.00002418$0.00002418
+3.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار UFO Disclosure (UFO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:21:54 (UTC+8)

سعر UFO Disclosure اليوم

السعر المباشر لمشروع UFO Disclosure (UFO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UFO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UFO.

يحتل UFO Disclosure حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,183، مع عرض متداول قدره 1000.00M UFO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UFO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00204204، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UFO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UFO Disclosure (UFO)

$ 24.18K
$ 24.18K$ 24.18K

--
----

$ 24.18K
$ 24.18K$ 24.18K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,103.677744
999,997,103.677744 999,997,103.677744

القيمة السوقية الحالية لـ UFO Disclosure هي $ 24.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFO يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997103.677744. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.18K.

سجل سعر UFO Disclosure بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00204204
$ 0.00204204$ 0.00204204

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.58%

+3.58%

سجل سعر UFO Disclosure (UFO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UFO Disclosure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UFO Disclosure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UFO Disclosure مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UFO Disclosure مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-1.18%
60 يوم$ 0-80.26%
90 يوم----

توقعات أسعار UFO Disclosure

UFO Disclosure (UFO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UFO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUFO Disclosure (UFO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر UFO Disclosure نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر UFO Disclosure الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار UFO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار UFO Disclosure.

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المصدر UFO Disclosure (UFO)

الموقع الرسمي

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن UFO Disclosure

ما هو السعر الحالي لـ UFO Disclosure؟

يتداول UFO Disclosure بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب UFO؟

مع قيمة سوقية تبلغ $24183، يحتل UFO المرتبة #8389 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ UFO Disclosure؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من UFO؟

هناك 999997103.677744 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب UFO Disclosure بين $0.0 و$0.0، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن UFO Disclosure بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00204204، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على UFO؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل UFO في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول UFO Disclosure

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:21:54 (UTC+8)

تحديثات UFO Disclosure (UFO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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