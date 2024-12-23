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سعر UFC Fan Token (UFC) المباشر لليوم هو USD 0.510088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M . يتم تحديث سعر UFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UFC Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.11 - تغيير سعر UFC Fan Token خلال اليوم هو +41.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.42M

أداء سعر UFC Fan Token (UFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UFC Fan Token مقابل USD هو $ +0.14852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UFC Fan Token مقابل USD هو $ +0.1697517264 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UFC Fan Token مقابل USD هو $ +0.1592355992 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UFC Fan Token مقابل USD هو $ +0.17658826944539564 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.14852 +41.08% 30 يوم $ +0.1697517264 +33.28% 60 يوم $ +0.1592355992 +31.22% 90 يوم $ +0.17658826944539564 +52.95%

تحليل سعر UFC Fan Token (UFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UFC Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.354921$ 0.354921 $ 0.354921 24 ساعة مرتفع $ 0.510251$ 0.510251 $ 0.510251 عالية طوال الوقت $ 7.61$ 7.61 $ 7.61 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +41.08% تغير السعر (7 أيام) -2.05%

معلومات سوق UFC Fan Token (UFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: