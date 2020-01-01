توكنوميكس UERII (UERII)
معلومات UERII (UERII)
What is the project about? UERII is an advanced platform designed to revolutionize the learning process through customized experiences, which are specifically tailored to individual characteristics and needs.
What makes your project unique?
The UERII project is unique because it is designed to revolutionize the traditional learning process through a customized experience that is tailored to the individual's needs and characteristics.
History of your project. https://www.uerii.com/about We have a very short history of a few years
What can your token be used for?
The token is a utility token required to purchase services within the UERII ecosystem.
توكنوميكس UERII (UERII) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UERII (UERII)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس UERII (UERII): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس UERII (UERII) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن UERII التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UERII التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UERII، استكشف السعر المباشر لتوكن UERII!
توقعات سعر UERII
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