سعر UERII (UERII)
سعر UERII (UERII) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UERII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UERII الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00K
- تغيير سعر UERII خلال اليوم هو -17.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UERII مقابل USD هو $ -0.000189173212712601 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UERII مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UERII مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UERII مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000189173212712601
|-17.66%
|30 يوم
|$ 0
|-28.97%
|60 يوم
|$ 0
|-35.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UERII: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
-17.66%
-20.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? UERII is an advanced platform designed to revolutionize the learning process through customized experiences, which are specifically tailored to individual characteristics and needs. What makes your project unique? The UERII project is unique because it is designed to revolutionize the traditional learning process through a customized experience that is tailored to the individual's needs and characteristics. History of your project. https://www.uerii.com/about We have a very short history of a few years What can your token be used for? The token is a utility token required to purchase services within the UERII ecosystem.
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