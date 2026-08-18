سعر Udin din din dun اليوم

السعر المباشر لمشروع Udin din din dun (UDIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 41.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UDIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UDIN.

يحتل Udin din din dun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79,852، مع عرض متداول قدره 999.83M UDIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UDIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UDIN بمقدار -2.87% خلال الساعة الماضية و-10.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Udin din din dun (UDIN)

القيمة السوقية $ 79.85K$ 79.85K $ 79.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.85K$ 79.85K $ 79.85K إمداد دورة التداول 999.83M 999.83M 999.83M إجمالي العرض 999,826,531.529106 999,826,531.529106 999,826,531.529106

القيمة السوقية الحالية لـ Udin din din dun هي $ 79.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UDIN يبلغ 999.83M، مع إجمالي عرض 999826531.529106. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.85K.