سعر UCROWDME (UCM)
سعر UCROWDME (UCM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.67K. يتم تحديث سعر UCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UCROWDME الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.80
- تغيير سعر UCROWDME خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر UCROWDME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UCROWDME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UCROWDME مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UCROWDME مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+2.58%
|60 يوم
|$ 0
|+164.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UCROWDME: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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