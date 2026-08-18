سعر Ucan fix life in1day اليوم

السعر المباشر لمشروع Ucan fix life in1day (1) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 1.

يحتل Ucan fix life in1day حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 373,978، مع عرض متداول قدره 1.00B 1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01189736، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 1 بمقدار +2.04% خلال الساعة الماضية و-6.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.85K.

معلومات سوق Ucan fix life in1day (1)

القيمة السوقية $ 373.98K$ 373.98K $ 373.98K الحجم (24 ساعة) $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 373.98K$ 373.98K $ 373.98K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ucan fix life in1day هي $ 373.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.85K. العرض المتداول لـ 1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 373.98K.