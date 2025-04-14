سعر uBTC (UBTC)
سعر uBTC (UBTC) المباشر لليوم هو USD 77,106. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 354.68M. يتم تحديث سعر UBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق uBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر uBTC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.60K
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خلال اليوم، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
- Empower #Bitcoin with Next-gen Liquid Staking - uBTC is a Liquid Staking Derivative (LSD) representing staked Bitcoin assets. It is designed to provide liquidity while enabling users to earn yield on their BTC holdings. Users can use uBTC in the following ways: • DeFi Participation: uBTC can be used across supported DeFi protocols for lending, farming, trading, and liquidity provision, allowing holders to maximize capital efficiency. • Cross-Chain Yield Aggregation: uBTC is designed to operate across multiple Layer 1 and Layer 2 networks, enabling users to harvest yields from diverse ecosystems. • Staking and Reward Access: Holding uBTC gives users access to additional reward opportunities through UniRouter’s yield pools and partner protocols. • Liquidity without Lock-up: Unlike traditional staking, uBTC allows users to stay liquid while still earning yield from the underlying staked assets.
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