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سعر uBTC (UBTC) المباشر لليوم هو USD 77,106 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 354.68M . يتم تحديث سعر UBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق uBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر uBTC خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.60K

أداء سعر uBTC (UBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر uBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر uBTC (UBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر uBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 80,852$ 80,852 $ 80,852 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق uBTC (UBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: