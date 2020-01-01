توكنوميكس UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. الموقع الرسمي: https://www.digift.sg/user/login الوثيقة البيضاء: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html اشتر UMINT الآن!

توكنوميكس UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K إجمالي العرض: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 العرض المتداول: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 103.03 $ 103.03 $ 103.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 السعر الحالي: $ 103.03 $ 103.03 $ 103.03 معرفة المزيد عن سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

توكنوميكس UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UMINT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UMINT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UMINT، استكشف السعر المباشر لتوكن UMINT!

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