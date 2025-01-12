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سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) المباشر لليوم هو USD 100.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.07K . يتم تحديث سعر UMINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UBS USD Money Market Investment Fund Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00

أداء سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ +0.3250376100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ +0.3250376100 +0.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100.74$ 100.74 $ 100.74 24 ساعة مرتفع $ 100.74$ 100.74 $ 100.74 عالية طوال الوقت $ 100.74$ 100.74 $ 100.74 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.08%

معلومات سوق UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: