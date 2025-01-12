سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)
سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) المباشر لليوم هو USD 100.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.07K. يتم تحديث سعر UMINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UBS USD Money Market Investment Fund Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UMINT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UMINT.
خلال اليوم، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ +0.3250376100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ +0.3250376100
|+0.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UBS USD Money Market Investment Fund Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
+0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UMINT إلى AUD
A$163.1988
|1 UMINT إلى GBP
￡81.5994
|1 UMINT إلى EUR
€97.7178
|1 UMINT إلى USD
$100.74
|1 UMINT إلى MYR
RM452.3226
|1 UMINT إلى TRY
₺3,566.196
|1 UMINT إلى JPY
¥15,883.6758
|1 UMINT إلى RUB
₽10,238.2062
|1 UMINT إلى INR
₹8,680.7658
|1 UMINT إلى IDR
Rp1,651,475.1456
|1 UMINT إلى PHP
₱5,943.66
|1 UMINT إلى EGP
￡E.5,087.37
|1 UMINT إلى BRL
R$616.5288
|1 UMINT إلى CAD
C$145.0656
|1 UMINT إلى BDT
৳12,343.6722
|1 UMINT إلى NGN
₦156,915.6462
|1 UMINT إلى UAH
₴4,278.4278
|1 UMINT إلى VES
Bs5,339.22
|1 UMINT إلى PKR
Rs28,178.9928
|1 UMINT إلى KZT
₸53,414.3628
|1 UMINT إلى THB
฿3,493.6632
|1 UMINT إلى TWD
NT$3,335.5014
|1 UMINT إلى CHF
Fr91.6734
|1 UMINT إلى HKD
HK$783.7572
|1 UMINT إلى MAD
.د.م1,016.4666