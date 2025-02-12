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سعر UBIT (UBIT) المباشر لليوم هو USD 0.03003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UBIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UBIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.96K - تغيير سعر UBIT خلال اليوم هو -6.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر UBIT (UBIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.00197500712126583 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.0183114021 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.0211018167 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.07803215486850872 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00197500712126583 -6.17% 30 يوم $ -0.0183114021 -60.97% 60 يوم $ -0.0211018167 -70.26% 90 يوم $ -0.07803215486850872 -72.21%

تحليل سعر UBIT (UBIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02898116$ 0.02898116 $ 0.02898116 24 ساعة مرتفع $ 0.03309558$ 0.03309558 $ 0.03309558 عالية طوال الوقت $ 0.762914$ 0.762914 $ 0.762914 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -6.17% تغير السعر (7 أيام) +3.86%

معلومات سوق UBIT (UBIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: