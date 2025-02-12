سعر UBIT (UBIT)
سعر UBIT (UBIT) المباشر لليوم هو USD 0.03003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UBIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.96K
- تغيير سعر UBIT خلال اليوم هو -6.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.00197500712126583 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.0183114021 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.0211018167 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UBIT مقابل USD هو $ -0.07803215486850872 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00197500712126583
|-6.17%
|30 يوم
|$ -0.0183114021
|-60.97%
|60 يوم
|$ -0.0211018167
|-70.26%
|90 يوم
|$ -0.07803215486850872
|-72.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-6.17%
+3.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the dynamic world of cryptocurrencies, innovation knows no bounds. Ubit Coin has emerged as a trailblazing crypto coin, ushering in a new era of possibilities with its unique ecosystem and advanced features. With its own dedicated blockchain, Ubitscan.com, and a supply of 99 Crore (approximately 990 million) Ubit Coins, this digital asset has quickly captured the attention of crypto enthusiasts and investors alike.
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