سعر Uber xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Uber xStock (UBERX) اليوم هو $ 75.84، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UBERX الحالي إلى USD هو $ 75.84 لكل UBERX.

يحتل Uber xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 260,234، مع عرض متداول قدره 3.43K UBERX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UBERX بين $ 25.98 (أدنى) و$ 279.69 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 519.49، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 25.97.

على المدى القصير، تحرك UBERX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-2.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 119.95.

معلومات سوق Uber xStock (UBERX)

القيمة السوقية $ 260.23K$ 260.23K $ 260.23K الحجم (24 ساعة) $ 119.95$ 119.95 $ 119.95 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.79M$ 99.79M $ 99.79M إمداد دورة التداول 3.43K 3.43K 3.43K إجمالي العرض 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

القيمة السوقية الحالية لـ Uber xStock هي $ 260.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 119.95. العرض المتداول لـ UBERX يبلغ 3.43K، مع إجمالي عرض 1315832.099900551. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.79M.