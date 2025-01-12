احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UBDN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UBDN.

سعر UBD Network (UBDN) المباشر لليوم هو USD 0.006489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.89K . يتم تحديث سعر UBDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UBD Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.14 - تغيير سعر UBD Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.37M

أداء سعر UBD Network (UBDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UBD Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UBD Network مقابل USD هو $ -0.0000144769 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UBD Network مقابل USD هو $ -0.0061945382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UBD Network مقابل USD هو $ -0.4748397098114878 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000144769 -0.22% 60 يوم $ -0.0061945382 -95.46% 90 يوم $ -0.4748397098114878 -98.65%

تحليل سعر UBD Network (UBDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UBD Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 12.78$ 12.78 $ 12.78 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق UBD Network (UBDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: