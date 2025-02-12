سعر tzBTC (TZBTC)
سعر tzBTC (TZBTC) المباشر لليوم هو USD 106,529. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TZBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tzBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.75
- تغيير سعر tzBTC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر tzBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tzBTC مقابل USD هو $ +14,590.8616669000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tzBTC مقابل USD هو $ +8,720.0484769000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tzBTC مقابل USD هو $ +17,099.16235823058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +14,590.8616669000
|+13.70%
|60 يوم
|$ +8,720.0484769000
|+8.19%
|90 يوم
|$ +17,099.16235823058
|+19.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر tzBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
tzBTC is a Tezos token which is fully collateralized with Bitcoin, issued by the Bitcoin Association Switzerland
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