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سعر Tyrel Derpden (TYREL) المباشر لليوم هو USD 0.00002122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TYREL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tyrel Derpden الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.39 - تغيير سعر Tyrel Derpden خلال اليوم هو -1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tyrel Derpden (TYREL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ -0.0000014755 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ -0.0000124955 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ -0.00005280700676761505 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.93% 30 يوم $ -0.0000014755 -6.95% 60 يوم $ -0.0000124955 -58.88% 90 يوم $ -0.00005280700676761505 -71.33%

تحليل سعر Tyrel Derpden (TYREL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tyrel Derpden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002117$ 0.00002117 $ 0.00002117 24 ساعة مرتفع $ 0.00002178$ 0.00002178 $ 0.00002178 عالية طوال الوقت $ 0.00476811$ 0.00476811 $ 0.00476811 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -9.10%

معلومات سوق Tyrel Derpden (TYREL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: