سعر Tyrel Derpden (TYREL)
سعر Tyrel Derpden (TYREL) المباشر لليوم هو USD 0.00002122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TYREL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tyrel Derpden الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.39
- تغيير سعر Tyrel Derpden خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ -0.0000014755 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ -0.0000124955 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tyrel Derpden مقابل USD هو $ -0.00005280700676761505 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ -0.0000014755
|-6.95%
|60 يوم
|$ -0.0000124955
|-58.88%
|90 يوم
|$ -0.00005280700676761505
|-71.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tyrel Derpden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.93%
-9.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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