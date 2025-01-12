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سعر Tyke The Elephant (TYKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.50K . يتم تحديث سعر TYKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tyke The Elephant الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.63 - تغيير سعر Tyke The Elephant خلال اليوم هو +1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 755.62M

أداء سعر Tyke The Elephant (TYKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.45% 30 يوم $ 0 -28.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tyke The Elephant (TYKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tyke The Elephant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) +1.45% تغير السعر (7 أيام) -11.57%

معلومات سوق Tyke The Elephant (TYKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: