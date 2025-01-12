سعر Tyke The Elephant (TYKE)
سعر Tyke The Elephant (TYKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.50K. يتم تحديث سعر TYKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tyke The Elephant الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.63
- تغيير سعر Tyke The Elephant خلال اليوم هو +1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 755.62M
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خلال اليوم، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tyke The Elephant مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.45%
|30 يوم
|$ 0
|-28.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tyke The Elephant: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+1.45%
-11.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.
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