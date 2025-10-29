معلومات سعر Tycoon by Shareland (TYCOON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00144904 24 ساعة مرتفع $ 0.00175685 عالية طوال الوقت $ 0.00294868 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.37% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) +34.17%

سعر Tycoon by Shareland (TYCOON) في الوقت الحقيقي هو $0.00154393. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TYCOON بين أدنى سعر $ 0.00144904 وأعلى سعر $ 0.00175685، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTYCOON على الإطلاق هو $ 0.00294868، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TYCOON +4.37% على مدار الساعة الماضية، +1.11% على مدار 24 ساعة، و +34.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tycoon by Shareland (TYCOON)

القيمة السوقية $ 271.25K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.52M إمداد دورة التداول 178.35M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Tycoon by Shareland هي $ 271.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TYCOON يبلغ 178.35M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.52M.