سعر Tycoon by Shareland المباشر اليوم هو 0.00154393 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TYCOON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

سعر Tycoon by Shareland (TYCOON)

السعر المباشر لـ 1 TYCOON إلى USD:

$0.00154393
+1.10%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Tycoon by Shareland (TYCOON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:18:58 (UTC+8)

معلومات سعر Tycoon by Shareland (TYCOON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00144904
24 ساعة منخفض
$ 0.00175685
24 ساعة مرتفع

$ 0.00144904
$ 0.00175685
$ 0.00294868
$ 0
+4.37%

+1.11%

+34.17%

+34.17%

سعر Tycoon by Shareland (TYCOON) في الوقت الحقيقي هو $0.00154393. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TYCOON بين أدنى سعر $ 0.00144904 وأعلى سعر $ 0.00175685، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTYCOON على الإطلاق هو $ 0.00294868، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TYCOON +4.37% على مدار الساعة الماضية، +1.11% على مدار 24 ساعة، و +34.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tycoon by Shareland (TYCOON)

$ 271.25K
--
$ 1.52M
178.35M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Tycoon by Shareland هي $ 271.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TYCOON يبلغ 178.35M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.52M.

سجل سعر Tycoon by Shareland (TYCOON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tycoon by Shareland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tycoon by Shareland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tycoon by Shareland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tycoon by Shareland مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.11%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Tycoon by Shareland ( TYCOON )

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Tycoon by Shareland (TYCOON)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Tycoon by Shareland (USD)

كم ستكون قيمة Tycoon by Shareland (TYCOON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Tycoon by Shareland (TYCOON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Tycoon by Shareland.

تحقق الآن من توقعات سعر Tycoon by Shareland!

عملة TYCOON إلى العملات المحلية

توكنوميكس Tycoon by Shareland (TYCOON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tycoon by Shareland (TYCOON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TYCOON والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Tycoon by Shareland (TYCOON)

كم يساوي Tycoon by Shareland (TYCOON) اليوم؟
سعر TYCOON المباشر في USD هو USD 0.00154393، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TYCOON إلى USD الحالي؟
سعر TYCOON إلى USD الحالي هو $ 0.00154393. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Tycoon by Shareland ؟
القيمة السوقية لعملة TYCOON هي $ 271.25K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TYCOON؟
العرض المتداول لتوكن TYCOON هو 178.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TYCOON؟
حقق TYCOON سعرًا قياسيًا قدره 0.00294868 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TYCOON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TYCOON.
ما هو حجم تداول TYCOON؟
حجم تداول TYCOON المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TYCOON هذا العام؟
قد يرتفع TYCOON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TYCOON لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Tycoon by Shareland (TYCOON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

