سعر TXNScan (TXN)
سعر TXNScan (TXN) المباشر لليوم هو USD 0.00562094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 562.09K. يتم تحديث سعر TXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TXNScan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.65K
- تغيير سعر TXNScan خلال اليوم هو -12.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ -0.000784052890956602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000784052890956602
|-12.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TXNScan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.07%
-12.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts.
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