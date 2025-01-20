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سعر TXNScan (TXN) المباشر لليوم هو USD 0.00562094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 562.09K . يتم تحديث سعر TXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TXNScan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.65K - تغيير سعر TXNScan خلال اليوم هو -12.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر TXNScan (TXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ -0.000784052890956602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TXNScan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000784052890956602 -12.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TXNScan (TXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TXNScan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00416893$ 0.00416893 $ 0.00416893 24 ساعة مرتفع $ 0.00674462$ 0.00674462 $ 0.00674462 عالية طوال الوقت $ 0.00881799$ 0.00881799 $ 0.00881799 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) -12.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق TXNScan (TXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: