توكنوميكس TXN Club (TXN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TXN Club (TXN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TXN Club (TXN) TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper الموقع الرسمي: https://txntech.club/ الوثيقة البيضاء: https://docs.txntech.club/ اشتر TXN الآن!

توكنوميكس TXN Club (TXN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TXN Club (TXN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.43K $ 12.43K $ 12.43K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.07K $ 68.07K $ 68.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00068074 $ 0.00068074 $ 0.00068074 معرفة المزيد عن سعر TXN Club (TXN)

توكنوميكس TXN Club (TXN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TXN Club (TXN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TXN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TXN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TXN، استكشف السعر المباشر لتوكن TXN!

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