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سعر TXN Club (TXN) المباشر لليوم هو USD 0.00308873 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.39K . يتم تحديث سعر TXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TXN Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 611.57 - تغيير سعر TXN Club خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.26M

أداء سعر TXN Club (TXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ -0.0007730522 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ -0.0005867706 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ -0.0002240996679443394 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007730522 -25.02% 60 يوم $ -0.0005867706 -18.99% 90 يوم $ -0.0002240996679443394 -6.76%

تحليل سعر TXN Club (TXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TXN Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.05545$ 0.05545 $ 0.05545 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -10.38%

معلومات سوق TXN Club (TXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: