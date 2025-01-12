سعر TXN Club (TXN)
سعر TXN Club (TXN) المباشر لليوم هو USD 0.00308873. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.39K. يتم تحديث سعر TXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TXN Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 611.57
- تغيير سعر TXN Club خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.26M
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خلال اليوم، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ -0.0007730522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ -0.0005867706 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TXN Club مقابل USD هو $ -0.0002240996679443394 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007730522
|-25.02%
|60 يوم
|$ -0.0005867706
|-18.99%
|90 يوم
|$ -0.0002240996679443394
|-6.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TXN Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-10.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper
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