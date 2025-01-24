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سعر TXA (TXA) المباشر لليوم هو USD 0.00070268 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.98K . يتم تحديث سعر TXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TXA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K - تغيير سعر TXA خلال اليوم هو -41.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.64M

أداء سعر TXA (TXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.000504736278834349 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.0005642656 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.0004101129 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.0010697130736003389 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000504736278834349 -41.80% 30 يوم $ -0.0005642656 -80.30% 60 يوم $ -0.0004101129 -58.36% 90 يوم $ -0.0010697130736003389 -60.35%

تحليل سعر TXA (TXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TXA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0004227$ 0.0004227 $ 0.0004227 24 ساعة مرتفع $ 0.00149762$ 0.00149762 $ 0.00149762 عالية طوال الوقت $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 تغير السعر (1 ساعة) -1.26% تغير السعر (1يوم) -41.80% تغير السعر (7 أيام) -69.69%

معلومات سوق TXA (TXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: