سعر TXA (TXA)
سعر TXA (TXA) المباشر لليوم هو USD 0.00070268. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.98K. يتم تحديث سعر TXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TXA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98K
- تغيير سعر TXA خلال اليوم هو -41.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.64M
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خلال اليوم، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.000504736278834349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.0005642656 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.0004101129 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TXA مقابل USD هو $ -0.0010697130736003389 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000504736278834349
|-41.80%
|30 يوم
|$ -0.0005642656
|-80.30%
|60 يوم
|$ -0.0004101129
|-58.36%
|90 يوم
|$ -0.0010697130736003389
|-60.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TXA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.26%
-41.80%
-69.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first architecture to support CEX-like trade speeds while also protecting user privacy and funds by not requiring centralized fund custody. TXA merges centralized order management with decentralized settlement to create the world's first hDEX (Hybrid-Decentralized Exchange)
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|1 TXA إلى AUD
A$0.0011102344
|1 TXA إلى GBP
￡0.000562144
|1 TXA إلى EUR
€0.000667546
|1 TXA إلى USD
$0.00070268
|1 TXA إلى MYR
RM0.0030847652
|1 TXA إلى TRY
₺0.025085676
|1 TXA إلى JPY
¥0.1092105256
|1 TXA إلى RUB
₽0.0701766516
|1 TXA إلى INR
₹0.0605991232
|1 TXA إلى IDR
Rp11.3335468004
|1 TXA إلى PHP
₱0.0410294852
|1 TXA إلى EGP
￡E.0.0353377772
|1 TXA إلى BRL
R$0.0041598656
|1 TXA إلى CAD
C$0.0010048324
|1 TXA إلى BDT
৳0.085586424
|1 TXA إلى NGN
₦1.092807936
|1 TXA إلى UAH
₴0.0294703992
|1 TXA إلى VES
Bs0.03935008
|1 TXA إلى PKR
Rs0.1956190852
|1 TXA إلى KZT
₸0.3654076536
|1 TXA إلى THB
฿0.0237084232
|1 TXA إلى TWD
NT$0.022942502
|1 TXA إلى CHF
Fr0.000632412
|1 TXA إلى HKD
HK$0.0054668504
|1 TXA إلى MAD
.د.م0.0070127464