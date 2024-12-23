سعر Twurtle the turtle (TWURTLE)
سعر Twurtle the turtle (TWURTLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 378.49K. يتم تحديث سعر TWURTLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twurtle the turtle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.66K
- تغيير سعر Twurtle the turtle خلال اليوم هو +55.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.11M
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خلال اليوم، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ +0.00013602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013602
|+55.93%
|30 يوم
|$ 0
|-29.39%
|60 يوم
|$ 0
|-70.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Twurtle the turtle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.28%
+55.93%
+7.95%
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