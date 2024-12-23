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سعر Twurtle the turtle (TWURTLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 378.49K . يتم تحديث سعر TWURTLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Twurtle the turtle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.66K - تغيير سعر Twurtle the turtle خلال اليوم هو +55.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.11M

أداء سعر Twurtle the turtle (TWURTLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ +0.00013602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Twurtle the turtle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013602 +55.93% 30 يوم $ 0 -29.39% 60 يوم $ 0 -70.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Twurtle the turtle (TWURTLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Twurtle the turtle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00269514$ 0.00269514 $ 0.00269514 تغير السعر (1 ساعة) +11.28% تغير السعر (1يوم) +55.93% تغير السعر (7 أيام) +7.95%

معلومات سوق Twurtle the turtle (TWURTLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: