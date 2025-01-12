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سعر TwoTalkingCats (TWOCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65K . يتم تحديث سعر TWOCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TwoTalkingCats الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.11 - تغيير سعر TwoTalkingCats خلال اليوم هو +2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.55M

أداء سعر TwoTalkingCats (TWOCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.16% 30 يوم $ 0 -50.11% 60 يوم $ 0 -72.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TwoTalkingCats (TWOCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TwoTalkingCats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00734546$ 0.00734546 $ 0.00734546 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) +2.16% تغير السعر (7 أيام) -10.99%

معلومات سوق TwoTalkingCats (TWOCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: