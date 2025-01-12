سعر TwoTalkingCats (TWOCAT)
سعر TwoTalkingCats (TWOCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.65K. يتم تحديث سعر TWOCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TwoTalkingCats الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.11
- تغيير سعر TwoTalkingCats خلال اليوم هو +2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.55M
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خلال اليوم، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TwoTalkingCats مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.16%
|30 يوم
|$ 0
|-50.11%
|60 يوم
|$ 0
|-72.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TwoTalkingCats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
+2.16%
-10.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memetoken deployed on Solana about two cats talking.
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