سعر TWOOD (TWOOD)
سعر TWOOD (TWOOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.20K. يتم تحديث سعر TWOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TWOOD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 248.39
- تغيير سعر TWOOD خلال اليوم هو -4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر TWOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TWOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TWOOD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TWOOD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.40%
|30 يوم
|$ 0
|-43.19%
|60 يوم
|$ 0
|-71.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TWOOD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-4.40%
-26.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TWOOD is not just about Tyron Woodley's legacy as a 5x UFC Champion—it's a bridge between Web2 fans and the future of Web3. By leveraging Woodley's influence, $TWOOD aims to bring sports enthusiasts into the world of decentralized finance, making it easier for traditional fans to experience the power of blockchain and cryptocurrency. With $TWOOD, Web2 and Web3 collide, creating exciting opportunities and a stronger community on Solana.
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