سعر Twiskers (TWX)
سعر Twiskers (TWX) المباشر لليوم هو USD 0.00228569. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.29M. يتم تحديث سعر TWX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twiskers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.89K
- تغيير سعر Twiskers خلال اليوم هو -6.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ -0.000162237545381209 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ +0.0032261060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ +0.0003328670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000162237545381209
|-6.62%
|30 يوم
|$ +0.0032261060
|+141.14%
|60 يوم
|$ +0.0003328670
|+14.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Twiskers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-6.62%
-2.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hewwo, I’m Twiskers, the fiercest cat in town! Better watch out, ‘cause I’m here to conquer all the memes with my fluff and claws, nya!
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