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سعر Twiskers (TWX) المباشر لليوم هو USD 0.00228569 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.29M . يتم تحديث سعر TWX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Twiskers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.89K - تغيير سعر Twiskers خلال اليوم هو -6.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Twiskers (TWX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ -0.000162237545381209 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ +0.0032261060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ +0.0003328670 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Twiskers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000162237545381209 -6.62% 30 يوم $ +0.0032261060 +141.14% 60 يوم $ +0.0003328670 +14.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Twiskers (TWX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Twiskers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00222815$ 0.00222815 $ 0.00222815 24 ساعة مرتفع $ 0.00246624$ 0.00246624 $ 0.00246624 عالية طوال الوقت $ 0.00328065$ 0.00328065 $ 0.00328065 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -6.62% تغير السعر (7 أيام) -2.11%

معلومات سوق Twiskers (TWX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: