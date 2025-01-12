سعر Twinny (TWINNY)
سعر Twinny (TWINNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.95K. يتم تحديث سعر TWINNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twinny الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06
- تغيير سعر Twinny خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Twinny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twinny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twinny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twinny مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.88%
|60 يوم
|$ 0
|-25.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Twinny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-12.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Twinny is a memecoin project inspired by two nearly identical twin cats, Twister and Funny on Solana ecosystem. Twinny aimed to bring joy and laughter to the cryptocurrency market. Twinny is not just about trading; it’s about creating a movement. It aims to build a strong, engaged community. By investing in Twinny, holders become part of a larger narrative, one where every small step contributes to a bigger, brighter future.
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