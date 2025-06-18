سعر TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA)
سعر TWIN Asset Token NVDA Long (NVDA) المباشر لليوم هو USD 129.9. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.96K. يتم تحديث سعر NVDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TWIN Asset Token NVDA Long الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TWIN Asset Token NVDA Long خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 346.10
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خلال اليوم، كان سعر TWIN Asset Token NVDA Long مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token NVDA Long مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token NVDA Long مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token NVDA Long مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر TWIN Asset Token NVDA Long: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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€111.714
|1 NVDA إلى USD
$129.9
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RM550.776
|1 NVDA إلى TRY
₺5,134.947
|1 NVDA إلى JPY
¥18,852.387
|1 NVDA إلى RUB
₽10,195.851
|1 NVDA إلى INR
₹11,222.061
|1 NVDA إلى IDR
Rp2,129,507.856
|1 NVDA إلى KRW
₩178,189.026
|1 NVDA إلى PHP
₱7,379.619
|1 NVDA إلى EGP
￡E.6,509.289
|1 NVDA إلى BRL
R$713.151
|1 NVDA إلى CAD
C$176.664
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৳15,878.976
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₦200,461.68
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₴5,394.747
|1 NVDA إلى VES
Bs13,249.8
|1 NVDA إلى PKR
Rs36,798.072
|1 NVDA إلى KZT
₸67,375.233
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฿4,238.637
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|1 NVDA إلى AED
د.إ476.733
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Fr105.219
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