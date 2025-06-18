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سعر TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) المباشر لليوم هو USD 88.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.58K . يتم تحديث سعر INVDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TWIN Asset Token iNVDA Short الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TWIN Asset Token iNVDA Short خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 346.10

أداء سعر TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TWIN Asset Token iNVDA Short مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token iNVDA Short مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token iNVDA Short مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token iNVDA Short مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TWIN Asset Token iNVDA Short: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 90.31$ 90.31 $ 90.31 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.41%

معلومات سوق TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: