شعار TWIN Asset Token iCOIN short

سعر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

USD

مخطط سعر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) المباشر

$99.83
$99.83$99.83
0.00%(1D)

سعر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) لليوم

سعر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) المباشر لليوم هو USD 99.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.18K. يتم تحديث سعر ICOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TWIN Asset Token iCOIN short الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TWIN Asset Token iCOIN short خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 172.07

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أداء سعر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TWIN Asset Token iCOIN short مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token iCOIN short مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token iCOIN short مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TWIN Asset Token iCOIN short مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TWIN Asset Token iCOIN short: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 101.77
$ 101.77$ 101.77

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-1.89%

معلومات سوق TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K

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172.07
172.07 172.07

ما هو TWIN Asset Token iCOIN short ( ICOIN )

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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المصدر TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توكنوميكس TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN)

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