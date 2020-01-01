توكنوميكس TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels. الموقع الرسمي: https://app.twinfinance.io الوثيقة البيضاء: https://docs.twinfinance.io اشتر IAAPL الآن!

توكنوميكس TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K إجمالي العرض: $ 87.93 $ 87.93 $ 87.93 العرض المتداول: $ 87.93 $ 87.93 $ 87.93 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 243.53 $ 243.53 $ 243.53 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 225.93 $ 225.93 $ 225.93 السعر الحالي: $ 231.95 $ 231.95 $ 231.95 معرفة المزيد عن سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

توكنوميكس TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IAAPL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IAAPL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IAAPL، استكشف السعر المباشر لتوكن IAAPL!

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