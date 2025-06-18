سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)
سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) المباشر لليوم هو USD 235.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.10K. يتم تحديث سعر IAAPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TWIN ASSET TOKEN iAAPL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 148.89
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خلال اليوم، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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