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سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) المباشر لليوم هو USD 235.02 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.10K . يتم تحديث سعر IAAPL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TWIN ASSET TOKEN iAAPL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 148.89

أداء سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TWIN ASSET TOKEN iAAPL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 236.7$ 236.7 $ 236.7 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL)

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