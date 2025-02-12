سعر Twelve Zodiac (TWELVE)
سعر Twelve Zodiac (TWELVE) المباشر لليوم هو USD 0.113573. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TWELVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twelve Zodiac الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.21K
- تغيير سعر Twelve Zodiac خلال اليوم هو -7.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ -0.0097857009843047 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ +0.0046611949 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ -0.0510500072 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ -0.10202638438530915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0097857009843047
|-7.93%
|30 يوم
|$ +0.0046611949
|+4.10%
|60 يوم
|$ -0.0510500072
|-44.94%
|90 يوم
|$ -0.10202638438530915
|-47.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Twelve Zodiac: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-7.93%
+46.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Twelve Zodiac is building the foundation, infrastructure, ecosystem, and layered experiences for a unique hyper-realistic metaverse community. What is TWELVE? TWELVE is the City of Dream made for urban city lifestyle with pedestrian friendly and each building have different interact function. Token holders will be known as twelve mania. Twelve mania will be able to experience world-class games and metaverse with stunning visual and also interact and build network community. Twelve Metaverse is home of crypto community around the world where you can enjoy URBAN CITY with a lot of NEW experiences and accompanied with your personal lovely zodiac pet (NFT) while earn Crypto Asset at the same time using our main token TWELVE$.
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