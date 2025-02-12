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سعر Twelve Zodiac (TWELVE) المباشر لليوم هو USD 0.113573 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TWELVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Twelve Zodiac الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.21K - تغيير سعر Twelve Zodiac خلال اليوم هو -7.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Twelve Zodiac (TWELVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ -0.0097857009843047 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ +0.0046611949 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ -0.0510500072 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Twelve Zodiac مقابل USD هو $ -0.10202638438530915 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0097857009843047 -7.93% 30 يوم $ +0.0046611949 +4.10% 60 يوم $ -0.0510500072 -44.94% 90 يوم $ -0.10202638438530915 -47.32%

تحليل سعر Twelve Zodiac (TWELVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Twelve Zodiac: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.110836$ 0.110836 $ 0.110836 24 ساعة مرتفع $ 0.131931$ 0.131931 $ 0.131931 عالية طوال الوقت $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -7.93% تغير السعر (7 أيام) +46.48%

معلومات سوق Twelve Zodiac (TWELVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: