سعر Twelve Legions (CTL)
سعر Twelve Legions (CTL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Twelve Legions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84
- تغيير سعر Twelve Legions خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Twelve Legions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Twelve Legions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Twelve Legions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Twelve Legions مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.90%
|60 يوم
|$ 0
|-7.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Twelve Legions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
12 Legions is a turn-based strategy game in which characters are represented by unique NFTs on the blockchain system. 12 Legions is an open world, with fantasy lands, where players can become Lords, ruling their lands. With Blockchain and NFT technology, 12 Legions will include in-game rewards worthy with users’ efforts and make everything more transparent and fair. For more details, there are some features of our game: - World map: A big map with Twelves lands - Village & Clans: Help players create their clan and get more resources by occupying. - Adventure Mode (PvE): PvE battles will help you level up heroes, collect materials and POM (our in-game token) - Arena Mode (PvP): This mode allows players to defeat the other’s Heroes. Hence it is recommended for more experienced players.
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