سعر TweetDM (TWEETDM)
سعر TweetDM (TWEETDM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 712.15K. يتم تحديث سعر TWEETDM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TweetDM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TweetDM خلال اليوم هو -3.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر TweetDM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TweetDM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TweetDM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TweetDM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TweetDM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.59%
-3.76%
-39.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TweetDM is a platform that combines inbox management and CRM features tailored specifically for X (formerly Twitter). It enables users to manage their direct messages, organize conversations using a pipeline system, and collaborate on shared inboxes across teams. In addition to inbox tools, TweetDM offers a prospecting database, profile scraping features, and outreach automation capabilities designed to streamline relationship management and sales workflows on X. The platform is used by creators, founders, and operators seeking to convert conversations into business opportunities more efficiently.
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