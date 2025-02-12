سعر TWEET (TWEET)
سعر TWEET (TWEET) المباشر لليوم هو USD 0.04684315. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TWEET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TWEET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.25K
- تغيير سعر TWEET خلال اليوم هو -3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TWEET مقابل USD هو $ -0.00156361626617505 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TWEET مقابل USD هو $ -0.0370705306 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TWEET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TWEET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00156361626617505
|-3.23%
|30 يوم
|$ -0.0370705306
|-79.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TWEET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-3.23%
-17.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
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