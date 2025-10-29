معلومات سعر TUTUT COIN (TUTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -3.61% تغير السعر (7 أيام) +2.17% تغير السعر (7 أيام) +2.17%

سعر TUTUT COIN (TUTC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TUTC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTUTC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TUTC +0.25% على مدار الساعة الماضية، -3.61% على مدار 24 ساعة، و +2.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TUTUT COIN (TUTC)

القيمة السوقية $ 238.14K$ 238.14K $ 238.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 238.14K$ 238.14K $ 238.14K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

القيمة السوقية الحالية لـ TUTUT COIN هي $ 238.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TUTC يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999980288.876107. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 238.14K.