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سعر Tutellus (TUT) المباشر لليوم هو USD 0.02037919 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M . يتم تحديث سعر TUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tutellus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.00 - تغيير سعر Tutellus خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.79M

أداء سعر Tutellus (TUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ -0.00053704051616693 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ -0.0038612430 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ +0.0203606102 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ +0.009973560397745799 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00053704051616693 -2.56% 30 يوم $ -0.0038612430 -18.94% 60 يوم $ +0.0203606102 +99.91% 90 يوم $ +0.009973560397745799 +95.85%

تحليل سعر Tutellus (TUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tutellus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02013736$ 0.02013736 $ 0.02013736 24 ساعة مرتفع $ 0.02115675$ 0.02115675 $ 0.02115675 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -40.99%

معلومات سوق Tutellus (TUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: