سعر Tutellus (TUT)
سعر Tutellus (TUT) المباشر لليوم هو USD 0.02037919. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.83M. يتم تحديث سعر TUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tutellus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.00
- تغيير سعر Tutellus خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.79M
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خلال اليوم، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ -0.00053704051616693 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ -0.0038612430 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ +0.0203606102 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tutellus مقابل USD هو $ +0.009973560397745799 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00053704051616693
|-2.56%
|30 يوم
|$ -0.0038612430
|-18.94%
|60 يوم
|$ +0.0203606102
|+99.91%
|90 يوم
|$ +0.009973560397745799
|+95.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tutellus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-2.56%
-40.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tutellus (TUT) is already working online educational collaborative platform in the Spanish-speaking world. With +1.8 million users from 160 countries, +180,000 video courses and the professional crypto content worldwide (Bootcamps and Courses). The TUT is a utility token created in the Polygon network by Tutellus. The TUT is being used by users who want to interact with Tutellus' product & services. Also, users can spend token to interact with any other Educational institution that uses Tutellus's technology to empower their students. Moreover, people can buy (getting always 10% discount over fiat), access to different products (only accesible staking TUT tokens) or hiring other kind of services (only with tokens).
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