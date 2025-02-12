سعر Tuske (TSK)
سعر Tuske (TSK) المباشر لليوم هو USD 0.00182437. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tuske الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.09
- تغيير سعر Tuske خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TSK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TSK.
خلال اليوم، كان سعر Tuske مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tuske مقابل USD هو $ -0.0007517444 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tuske مقابل USD هو $ -0.0007028480 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tuske مقابل USD هو $ -0.0036417882737047625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007517444
|-41.20%
|60 يوم
|$ -0.0007028480
|-38.52%
|90 يوم
|$ -0.0036417882737047625
|-66.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tuske: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tuske is a layer 1 POW blockchain focused on private and censorship-resistant transactions.In order to effectively resist ASIC in the long term, Tuske will dynamically adjust the algorithm regularly.The algorithm will be adjusted once a year, and will be decided by the community. Tuske is also the backbone of a decentralized exchange network we're developing.The decentralized exchange network uses Tuske's peer-to-peer network,all transaction are anonymous.Tuske mainnet coin is used as trading margin and transaction fee.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TSK إلى AUD
A$0.0029007483
|1 TSK إلى GBP
￡0.001459496
|1 TSK إلى EUR
€0.0017513952
|1 TSK إلى USD
$0.00182437
|1 TSK إلى MYR
RM0.0081366902
|1 TSK إلى TRY
₺0.065859757
|1 TSK إلى JPY
¥0.280223232
|1 TSK إلى RUB
₽0.172220528
|1 TSK إلى INR
₹0.1585012656
|1 TSK إلى IDR
Rp29.9077001328
|1 TSK إلى PHP
₱0.1061418466
|1 TSK إلى EGP
￡E.0.0923860968
|1 TSK إلى BRL
R$0.0105083712
|1 TSK إلى CAD
C$0.0025906054
|1 TSK إلى BDT
৳0.2208399885
|1 TSK إلى NGN
₦2.739291555
|1 TSK إلى UAH
₴0.0760579853
|1 TSK إلى VES
Bs0.1094622
|1 TSK إلى PKR
Rs0.5090174737
|1 TSK إلى KZT
₸0.9199933036
|1 TSK إلى THB
฿0.062211017
|1 TSK إلى TWD
NT$0.0598940671
|1 TSK إلى CHF
Fr0.0016601767
|1 TSK إلى HKD
HK$0.0141935986
|1 TSK إلى MAD
.د.م0.0182619437