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سعر Tusima Network (TSM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tusima Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tusima Network خلال اليوم هو -10.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tusima Network (TSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.44% 30 يوم $ 0 -52.28% 60 يوم $ 0 -56.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tusima Network (TSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tusima Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00582821$ 0.00582821 $ 0.00582821 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -10.44% تغير السعر (7 أيام) -15.02%

معلومات سوق Tusima Network (TSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: