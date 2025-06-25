سعر Tusima Network (TSM)
سعر Tusima Network (TSM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tusima Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tusima Network خلال اليوم هو -10.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TSM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TSM.
خلال اليوم، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tusima Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.44%
|30 يوم
|$ 0
|-52.28%
|60 يوم
|$ 0
|-56.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tusima Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-10.44%
-15.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tusima is a consumer payment network that supports any assets. Users can use cryptocurrencies to shop or pay bills with points. Tusima will connect real-world consumption scenarios with digital currency. Users can use any assets to consume globally through Tusima's services, while merchants can expand more consumption scenarios and acquire a massive global user base by using Tusima's efficient and low-cost on-chain settlement services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Tusima Network (TSM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TSM والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TSM إلى VND
₫--
|1 TSM إلى AUD
A$--
|1 TSM إلى GBP
￡--
|1 TSM إلى EUR
€--
|1 TSM إلى USD
$--
|1 TSM إلى MYR
RM--
|1 TSM إلى TRY
₺--
|1 TSM إلى JPY
¥--
|1 TSM إلى RUB
₽--
|1 TSM إلى INR
₹--
|1 TSM إلى IDR
Rp--
|1 TSM إلى KRW
₩--
|1 TSM إلى PHP
₱--
|1 TSM إلى EGP
￡E.--
|1 TSM إلى BRL
R$--
|1 TSM إلى CAD
C$--
|1 TSM إلى BDT
৳--
|1 TSM إلى NGN
₦--
|1 TSM إلى UAH
₴--
|1 TSM إلى VES
Bs--
|1 TSM إلى PKR
Rs--
|1 TSM إلى KZT
₸--
|1 TSM إلى THB
฿--
|1 TSM إلى TWD
NT$--
|1 TSM إلى AED
د.إ--
|1 TSM إلى CHF
Fr--
|1 TSM إلى HKD
HK$--
|1 TSM إلى MAD
.د.م--
|1 TSM إلى MXN
$--
|1 TSM إلى PLN
zł--