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سعر TUSD yVault (YVTUSD) المباشر لليوم هو USD 1.052 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TUSD yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر TUSD yVault خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TUSD yVault (YVTUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ +0.00101782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0030570068 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0074730924 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0003462990701793 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00101782 +0.10% 30 يوم $ -0.0030570068 -0.29% 60 يوم $ -0.0074730924 -0.71% 90 يوم $ -0.0003462990701793 -0.03%

تحليل سعر TUSD yVault (YVTUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24 ساعة مرتفع $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 عالية طوال الوقت $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق TUSD yVault (YVTUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: