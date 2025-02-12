سعر TUSD yVault (YVTUSD)
سعر TUSD yVault (YVTUSD) المباشر لليوم هو USD 1.052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TUSD yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر TUSD yVault خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ +0.00101782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0030570068 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0074730924 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0003462990701793 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00101782
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0030570068
|-0.29%
|60 يوم
|$ -0.0074730924
|-0.71%
|90 يوم
|$ -0.0003462990701793
|-0.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.10%
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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