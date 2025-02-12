سعر Turing Network (TUR)
سعر Turing Network (TUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Turing Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.69
- تغيير سعر Turing Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+29.12%
|60 يوم
|$ 0
|-45.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Turing Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+26.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OAK Network is a trailblazing layer-1 blockchain on a mission to become the 'Stripe for web3,' serving as the premier infrastructure for automated payments and decentralized finance (DeFi). The Turing Network Token is the native token of OAK’s parachain on Kusama, serving a versatile purpose within the network. It can be utilized to cover automation fees, protocol-related gas fees, participate in on-chain governance voting, and generate staking rewards by actively securing the network as either a collator or a delegator.
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