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سعر Turing Network (TUR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Turing Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.69 - تغيير سعر Turing Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Turing Network (TUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Turing Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +29.12% 60 يوم $ 0 -45.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Turing Network (TUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Turing Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03956133$ 0.03956133 $ 0.03956133 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +26.77%

معلومات سوق Turing Network (TUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: