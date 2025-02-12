سعر Turex (TUR)
سعر Turex (TUR) المباشر لليوم هو USD 0.00445557. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Turex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.94
- تغيير سعر Turex خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Turex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Turex مقابل USD هو $ -0.0002718846 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Turex مقابل USD هو $ -0.0003310488 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Turex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002718846
|-6.10%
|60 يوم
|$ -0.0003310488
|-7.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Turex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TUREX is a decentralized digital currency based on the Binance Smart Chain blockchain. The main task of TUREX is to develop various products using the token. Using TUREX products, you can make purchases or conduct business anywhere in the world.
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