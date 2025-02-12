سعر TurboX (TBX)
سعر TurboX (TBX) المباشر لليوم هو USD 0.628879. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TurboX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 972.07
- تغيير سعر TurboX خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TurboX مقابل USD هو $ -0.0108721839124821 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TurboX مقابل USD هو $ -0.1479402001 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TurboX مقابل USD هو $ -0.2406265882 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TurboX مقابل USD هو $ -0.4235980770106073 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0108721839124821
|-1.69%
|30 يوم
|$ -0.1479402001
|-23.52%
|60 يوم
|$ -0.2406265882
|-38.26%
|90 يوم
|$ -0.4235980770106073
|-40.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TurboX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-1.69%
+7.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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