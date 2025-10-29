معلومات سعر TurboUSD Unstablecoin (₸USD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.15% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) +11.40%

سعر TurboUSD Unstablecoin (₸USD) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ₸USD بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ₸USD على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ₸USD +2.15% على مدار الساعة الماضية، -2.70% على مدار 24 ساعة، و +11.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

القيمة السوقية $ 494.91K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 638.14K إمداد دورة التداول 77.56B إجمالي العرض 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TurboUSD Unstablecoin هي $ 494.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ₸USD يبلغ 77.56B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 638.14K.