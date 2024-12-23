سعر Turbos Finance (TURBOS)
سعر Turbos Finance (TURBOS) المباشر لليوم هو USD 0.00382834. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.14M. يتم تحديث سعر TURBOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Turbos Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.78K
- تغيير سعر Turbos Finance خلال اليوم هو -3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.86B
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خلال اليوم، كان سعر Turbos Finance مقابل USD هو $ -0.000135031587328335 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Turbos Finance مقابل USD هو $ -0.0003490726 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Turbos Finance مقابل USD هو $ +0.0020059843 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Turbos Finance مقابل USD هو $ +0.0013522051168284627 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000135031587328335
|-3.40%
|30 يوم
|$ -0.0003490726
|-9.11%
|60 يوم
|$ +0.0020059843
|+52.40%
|90 يوم
|$ +0.0013522051168284627
|+54.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Turbos Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.79%
-3.40%
-42.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
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|1 TURBOS إلى AUD
A$0.0060870606
|1 TURBOS إلى GBP
￡0.0030243886
|1 TURBOS إلى EUR
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¥0.5991734934
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₽0.3935150686
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Rp61.7474107102
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৳0.4556107434
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₴0.1599097618
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Rs1.0613306982
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