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سعر Turbo ETH (TETH) المباشر لليوم هو USD 2,654.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Turbo ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18M - تغيير سعر Turbo ETH خلال اليوم هو -3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Turbo ETH (TETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ -96.347630915036 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ -500.8646967300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ -842.0808583600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -96.347630915036 -3.50% 30 يوم $ -500.8646967300 -18.86% 60 يوم $ -842.0808583600 -31.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Turbo ETH (TETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Turbo ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,626.38$ 2,626.38 $ 2,626.38 24 ساعة مرتفع $ 2,758.3$ 2,758.3 $ 2,758.3 عالية طوال الوقت $ 4,185.57$ 4,185.57 $ 4,185.57 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -3.50% تغير السعر (7 أيام) -4.99%

معلومات سوق Turbo ETH (TETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: