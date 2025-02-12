سعر Turbo ETH (TETH)
سعر Turbo ETH (TETH) المباشر لليوم هو USD 2,654.35. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Turbo ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18M
- تغيير سعر Turbo ETH خلال اليوم هو -3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TETH.
خلال اليوم، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ -96.347630915036 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ -500.8646967300 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ -842.0808583600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Turbo ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -96.347630915036
|-3.50%
|30 يوم
|$ -500.8646967300
|-18.86%
|60 يوم
|$ -842.0808583600
|-31.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Turbo ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
-3.50%
-4.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nucleus is the default yield provider for networks. Nucleus stands to revolutionize the way users interact with networks by removing the opportunity costs of exploring new ecosystems via embedding yield for all users at the network layer. Nucleus enables networks to create a new yield generating primitive at the base of a network’s ecosystem. Users are able to generate yield by default on a wide variety of assets by bridging supported assets to the network. These assets will allow users to earn more while exploring all of the unique applications in the network’s ecosystem. Nucleus's mission is to enable yield by default in every network in the crypto ecosystem to further empower the builders, users, and infrastructure within them.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TETH إلى AUD
A$4,220.4165
|1 TETH إلى GBP
￡2,123.48
|1 TETH إلى EUR
€2,548.176
|1 TETH إلى USD
$2,654.35
|1 TETH إلى MYR
RM11,838.401
|1 TETH إلى TRY
₺95,822.035
|1 TETH إلى JPY
¥407,708.16
|1 TETH إلى RUB
₽250,570.64
|1 TETH إلى INR
₹230,609.928
|1 TETH إلى IDR
Rp43,513,927.464
|1 TETH إلى PHP
₱154,430.083
|1 TETH إلى EGP
￡E.134,416.284
|1 TETH إلى BRL
R$15,289.056
|1 TETH إلى CAD
C$3,769.177
|1 TETH إلى BDT
৳321,309.0675
|1 TETH إلى NGN
₦3,985,506.525
|1 TETH إلى UAH
₴110,659.8515
|1 TETH إلى VES
Bs159,261
|1 TETH إلى PKR
Rs740,590.1935
|1 TETH إلى KZT
₸1,338,535.618
|1 TETH إلى THB
฿90,513.335
|1 TETH إلى TWD
NT$87,142.3105
|1 TETH إلى CHF
Fr2,415.4585
|1 TETH إلى HKD
HK$20,650.843
|1 TETH إلى MAD
.د.م26,570.0435