سعر Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)
سعر Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 171.60K. يتم تحديث سعر SAHUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tung Tung Tung Sahur الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Tung Tung Tung Sahur خلال اليوم هو -14.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.55%
|30 يوم
|$ 0
|-46.80%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tung Tung Tung Sahur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-14.55%
-15.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.
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