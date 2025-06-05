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سعر Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 171.60K . يتم تحديث سعر SAHUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tung Tung Tung Sahur الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Tung Tung Tung Sahur خلال اليوم هو -14.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tung Tung Tung Sahur مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.55% 30 يوم $ 0 -46.80% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tung Tung Tung Sahur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -14.55% تغير السعر (7 أيام) -15.47%

معلومات سوق Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: