سعر Tuition Coin (TUIT)
سعر Tuition Coin (TUIT) المباشر لليوم هو USD 0.0027484. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TUIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tuition Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.30
- تغيير سعر Tuition Coin خلال اليوم هو +2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TUIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TUIT.
خلال اليوم، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ -0.0004003849 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ -0.0014221516 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.71%
|30 يوم
|$ -0.0004003849
|-14.56%
|60 يوم
|$ -0.0014221516
|-51.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tuition Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+2.71%
-1.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TUIT is used to provide micro rewards and sponsorships to children on EdTech platforms. By offering rewards for academic achievements, TUIT motivates users, whether students, parents, or guardians, to take a more active role in the learning process. TUIT aims to support children in saving for future education expenses and college tuition. To achieve this, users of all our EdTech partners are required to vest until the children reach 18 years of age. This extended vesting period ensures the stability of the entire ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 TUIT إلى AUD
A$0.004369956
|1 TUIT إلى GBP
￡0.00219872
|1 TUIT إلى EUR
€0.002638464
|1 TUIT إلى USD
$0.0027484
|1 TUIT إلى MYR
RM0.012257864
|1 TUIT إلى TRY
₺0.09921724
|1 TUIT إلى JPY
¥0.42215424
|1 TUIT إلى RUB
₽0.25944896
|1 TUIT إلى INR
₹0.238780992
|1 TUIT إلى IDR
Rp45.055730496
|1 TUIT إلى PHP
₱0.159901912
|1 TUIT إلى EGP
￡E.0.139178976
|1 TUIT إلى BRL
R$0.015830784
|1 TUIT إلى CAD
C$0.003902728
|1 TUIT إلى BDT
৳0.33269382
|1 TUIT إلى NGN
₦4.1267226
|1 TUIT إلى UAH
₴0.114580796
|1 TUIT إلى VES
Bs0.164904
|1 TUIT إلى PKR
Rs0.766831084
|1 TUIT إلى KZT
₸1.385963152
|1 TUIT إلى THB
฿0.09372044
|1 TUIT إلى TWD
NT$0.090229972
|1 TUIT إلى CHF
Fr0.002501044
|1 TUIT إلى HKD
HK$0.021382552
|1 TUIT إلى MAD
.د.م0.027511484