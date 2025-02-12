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سعر Tuition Coin (TUIT) المباشر لليوم هو USD 0.0027484 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TUIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tuition Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.30 - تغيير سعر Tuition Coin خلال اليوم هو +2.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tuition Coin (TUIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ -0.0004003849 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ -0.0014221516 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tuition Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.71% 30 يوم $ -0.0004003849 -14.56% 60 يوم $ -0.0014221516 -51.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tuition Coin (TUIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tuition Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00267534$ 0.00267534 $ 0.00267534 24 ساعة مرتفع $ 0.0027507$ 0.0027507 $ 0.0027507 عالية طوال الوقت $ 0.251581$ 0.251581 $ 0.251581 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +2.71% تغير السعر (7 أيام) -1.60%

معلومات سوق Tuition Coin (TUIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: